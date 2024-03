BBB 24: Lucas Henrique já apareceu no programa do Porchat e expôs história de 'traição'

Após Camila Moura, esposa de Lucas Henrique, do Big Brother Brasil 24, sugerir que não estava mais com o capoeirista e que seu casamento tinha chegado ao fim depois dos supostos flertes de Buda com Pitel, a web decidiu resgatar uma antiga história de traição que o participante chegou compartilhar no programa “Que História é Essa, Porchat?” envolvendo a, até então, atual mulher.

Buda foi ao programa de Fábio Porchat em 2022 e contou sobre o dia que foi intimidado a reconhecer um filho que não era dele. Na ocasião, ele tinha apenas um mês de casado com Camila.

“Tentei ligar para minha esposa, ele estava totalmente alterada. Quando cheguei em casa, tinha um computador aberto e toda pesquisa, Facebook de quem estava me processando. Fui a uma audiência em outra cidade. Eu olhei aquilo e vi que não fazia sentido, não lembrava disso. E tem aquela coisa, se não lembro, não fiz. Mas fui", relatou Lucas.

Quando chegou na audiência, Lucas explicou para a juíza que a situação era um engano e ela respondeu que todos falam o mesmo. “Tudo o que falava parecia mentira. Eu disse que não conhecia a mulher e a juíza rebateu: ‘Na hora de fazer foi bom, agora não lembra”, continuou contando.

Quando a mãe, que pediu o reconhecimento de paternidade de Lucas, entrou na audiência que o suplício de Buda chegou ao fim. “No final das contas, o pai da criança tinha o mesmo nome que o meu completo: Lucas Henrique Ferreira. E aí era homônimo”, finalizou.

Mais cedo, Camila apagou todas as fotos em que aparecia ao lado de Lucas Henrique. Em seu perfil no Instagram, ela deixou apenas as imagens em que está sozinha ou com seu animal de estimação. Além de ter rasgado as fotos de Buda e jogado-as no lixo.

“Sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueiro sou eu. Mas foi tudo muito rápido. Tô resolvendo meus BOs e já venho falar aqui! Me aguardem! O mundo não gira, ele capota”, escreveu ela nos Stories.

Camila também publicou a foto de uma mala feita e pediu que os seguidores tentassem adivinhar se a bagagem é dela ou de Lucas.