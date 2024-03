BBB 24: Lucas Henrique fala para Pitel: 'Você me bagunçou'

Sem saber da repercussão, na tarde deste domingo (3), Lucas Henrique conversa com Pitel na piscina e diz à ela: "Você me bagunçou." Os brothers falam sobre o professor de Educação Física não ter doado nenhuma estaleca para o mercado do VIP nesta semana. A sister brinca chamando o brother de "língua solta".

VEJA MAIS:

"Você não doou nada para o mercado, já está no lucro", diz a sister. "Bin te falou que eu não dei nada?", pergunta o carioca. A alagoana relembra a ele: "Você que falou, língua solta."

"C*, eu falo demais. É verdade, eu te falei, já pensando na semana seguinte", lembra o brother. Ela ainda brinca: "Fala tanto que nem lembra das coisas"

"É que eu fico confuso com as coisas que eu falo para você", diz o carioca. Em seguida, ele complementa: "Posso te falar? Você me bagunçou. Você me bagunçou no jogo." A assistente social pede: "Para, para!"

"F*, você é f*", afirma o brother. "Eu não fiz não, se tem uma coisa que eu não fiz foi nada nesse...", afirma a sister. Ele ainda diz: "É por isso que a gente se dá bem porque você é tão cara de pau quanto eu."

Em seguida, a sister brinca: "E eu presto? E eu presto?" Ele repete: "E eu presto? E eu presto?" Ela ainda afirma: "Eu não, nunca disse nada diferente disso. Eu acho que nunca disse." "Eu também nunca disse", complementa o carioca.

Na última festa do BBB 24, o brother também conversou com a alagoana. “Estou sentindo coisa aqui que achei que nunca ia sentir”, afirmou o carioca. Ele também cantou uma música do Emicida para ela: “Baiana, você me bagunçou". Pitel ponderou: “Aqui a gente vê coisa onde não tem, onde não deveria ter. O problema é muito maior do que essas quatro paredes, mas aí cai naquilo do 'você não pode fugir do que sente'”.

Em outro momento na festa, o brother pergunta por que não pode dormir no mesmo quarto que a assistente social. A sister respondeu que o professor “já tem problemas demais” e explicou: "Eu estou tentando evitar que você tenha mais problemas do que você já tem".