BBB 24: equipe de Lucas Buda apaga fotos com a esposa após ele flertar com Pitel

Após um momento em que, supostamente, o participante do Big Brother Brasil 2024 (BBB 24) Lucas Buda flertou com a confinada Giovanna Pitel, a equipe do brother apagou fotos dele com a esposa das redes sociais.

O momento repercutiu negativamente nas redes sociais, e internautas fizeram comentários sobre o comportamento dele durante uma festa. Na ocasião, Lucas disparou a Pitel: "você me bagunçou". Veja algumas mensagens na rede social X:

será que o lucas calabreso se apaixonou pela pitel?? #bbb24 pic.twitter.com/tq15JscyQM — paiva (@paiva) March 3, 2024

Lucas e Pitel estão com TANTO tesão acumulado 🗣️ #BBB24 pic.twitter.com/97FQMVWGFr — POPTime (@siteptbr) March 3, 2024

