BBB 24: Líder Lucas 'Buda' revela quem vai indicar ao paredão; confira

No Big Brother Brasil 24, Lucas “Buda”, o líder da semana revelou quem vai indicar ao paredão desta semana. No domingo (3), Lucas deverá indicar uma das pessoas que colocou na "Mira do Líder" para compor a berlinda, sem chance de participar da prova bate-e-volta para tentar se salvar.

Em conversa com Yasmin Brunet e Leidy Elen, Lucas apontou para quem daria as pulseiras: “Michel, Davi e estou em dúvida entre Cunhã [Isabelle], Fernanda e Alane”. Mais tarde na casa, ele disse, em um papo com a filha de Luiza Brunet, que, dentre suas opções, Michel seria a primeira para ir direto ao paredão. Mas, caso o professor de geografia estivesse imune, Lucas disse que indicaria Davi.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB 24: O que é o ‘Tá com Nada’? Entenda como funciona a dinâmica]]

Dinâmica da semana

O Big Fone tocará seis vezes de sexta-feira até domingo: duas vezes na sexta, duas no sábado e duas no domingo. As cinco primeiras ligações serão trotes. Quem atender o último telefonema, às 17h20, estará no paredão. No sábado, quem arrematar o poder curinga em uma espécia de leilão terá o "Poder do Gêmeo", onde terá voto duplo em utilizar em uma única pessoa ou poderá votar em dois participantes.

Como será a formação do paredão desta semana?

A formação do paredão nesta semana será a seguinte:

- 1 emparedado pelo Big Fone

- Indicação do Líder

- Mais votado pela casa;

- Contragolpe do indicado pelo Big Fone;

Com exceção da indicação do líder, os três indicados participam da Prova Bate e Volta. Quem vencer se salva do paredão.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com Rayanne Bulhões)