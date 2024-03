BBB24: Boninho ameaça expulsar Beatriz e Yasmin Brunet; entenda

Na tarde da quarta-feira (28), Boninho sugeriu expulsão e alertou os brothers do BBB 24. O diretor deu uma bronca em Beatriz e Yasmin Brunet. O Big Boss usou suas redes sociais para falar sobre o episódio e aproveitou para prestar alguns esclarecimentos sobre o regulamento do programa.

“Recado levado para eles hoje: quer brincar com o coleguinha? Pode. Quer levar todo mundo para o Tá com Nada? Pode. Quer brincar com a produção? Não pode não. Com a gente é mandou, ouviu, tomou atenção, sim, senhor. Segue o jogo”, disse o diretor do programa.



Boninho ainda pontuou que debochar das determinações da produção é considerado um erro grave: “O resto é brincadeira que eles podem fazer lá dentro, com a gente não. Jogo que segue, se não, eliminação. Quem sabe?”. Isso porque Yasmin Brunet começou a tomar punição propositalmente para deixar toda a casa no Tá com Nada, passando por cima de várias regras para perder estalecas. Já Beatriz, referente suas atitudes emocionadas nas festas com os artistas. Na última, a vendedora ficou praticamente em cima do palco, atrapalhando a apresentação de Xande de Pilares. Essas situações também causam eliminação, pois não pode haver interação entre os artistas e os participantes.

Boninho concluiu a declaração lembrando quem é dono do parquinho:“Hoje a psicóloga ficou brava! Foi punição para um, chamada para outro. O BBB é assim: eles jogam lá dentro e a gente controla aqui fora. Saiu da regra, cartão amarelo. Provocou a regra, cartão vermelho”, encerrou.