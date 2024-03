BBB 24: O que rolou na madrugada desta sexta-feira (01/03)? Votos definidos, novos ranços e análises

Um novo reinado movimentou a madrugada desta sexta-feira (01) no Big Brother Brasil 24. Lucas Henrique conquistou a liderança pela terceira vez nesta edição e a novidade mexeu com os ânimos da casa e fez com que os brothers repensassem suas estratégias no jogo. Confira um resumo do que rolou no BBB 24.

VEJA MAIS

Recalculando a rota

Com a liderança definida, os brothers se reuniram em diversos momentos ao longo da madrugada para conversar sobre jogo. Depois de conquistar a liderança, Lucas encontrou com aliados na cozinha do VIP e contou que ouviu uma conversa dos adversários enquanto se aproximava de um dos quartos da casa."Eu fui botar o sapato no quarto e estavam conversando. Fiquei na porta. Estão desesperados", diz Lucas Henrique.

Enquanto isso, no Quarto Fada, Isabelle, Matteus, Alane, Davi e Beatriz avaliavam a possibilidade de estarem ameaçados e encararem a berlinda. Isabelle chegou a comentar que está distante dos participantes da casa e que isso poderia implicar em motivo de voto para si. "Por exemplo, hoje quase ninguém fala comigo aqui", diz Isabelle.

Alane afirma que também estão virando a cara pra ela. Isabelle segue comentando: "Ninguém fala comigo quase, eu que fico falando com as pessoas".

Votos definidos

Momentos mais tarde, os brothers do Quarto Fada também conversaram sobre votos, e definiram que Wanessa pode ser uma opção de voto comum entre eles. Davi ainda alertou os aliados que Bin e Giovanna também podem votar na sister.

"Pode ser que esses dois votos deles que nos ajude", concluiu "Aí a gente vai mirar na Wanessa e vai botar ela direto no Paredão. Ela vai pro Paredão com sete votos", diz Davi. "Só que a Bia não vota na Wanessa. Eu voto porque ela gritou comigo. Eu gosto dela", diz Alane. "Agora não é caso de que 'a Bia não vota', é caso de se proteger", finaliza o brother.

Novos ranços

Em papo com Davi, Matteus revelou que está "pegando ranço" de Giovanna. "Uma pessoa que estou pegando ranço é a Giovanna", diz. "Tudo ela atravessa, sabe? Tudo ela se mete. Chegou no quarto, viu o que ela falou? 'Que silêncio', bem assim", explica o gaúcho.

Yasmin também confessou que está ficando incomodada com uma brincadeira de Michel nas provas. "Acho que Michel tira a minha sorte porque ele fica se esfregando em mim, falando: 'Vou pegar a sua sorte'. (...) Estou começando a ficar chateada com ele porque eu acredito nessas coisas", contou a modelo para Lucas.

Especulações do Paredão

Em papo com Fernanda e Pitel, Michel considerou que pode acabar enfrentando a berlinda da semana. "Eu vou com quem tiver que ser, vamos ver a movimentação da casa. Eu não tenho medo de ir com ninguém, não", responde Michel.

"Amigo, eu acho você muito forte, tá? Só comece a acreditar em si, você é uma figura muito forte", declara Fernanda. "Eu não sei da onde vocês tiram isso", diz o brother. "Pela sua índole", responde a confeiteira.

Davi também falava sobre a berlinda, mas dando conselhos à Isabelle. "Então, você tem uma probabilidade de se defender, você está dizendo para mim que vai agir com o coração mesmo vendo uma possibilidade de se defender, vendo que agindo com o coração pode ir para o Paredão?", questiona Davi. "O Brasil já me conhece", responde.

"O Brasil já te conhece, mas qual é a regra do jogo?", insiste o baiano. "Fugir do Paredão, claro. E você acha que não estou fugindo?", rebate a sister.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de OLiberal.com)