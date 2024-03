BBB 24: Tadeu Schmidt é confirmado no comando do programa até 2027

Boninho, o diretor do BBB 24, publicou uma foto em seu Instagram na tarde de hoje (29) brindando com o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, e apontando que eles estarão no reality show até 2027.

"Um brinde à harmonia da casa e esse time que vai estar junto mais três edições! Isso mesmo! Rumo ao BBB27. E quem sabe 28, 29, quero bater os 30", disse Boninho.

Tadeu estreou no BBB na 22ª edição. Antes dele, Tiago Leifert apresentou o programa de 2017 a 2021, sucedendo Pedro Bial.