BBB 24: Beatriz conta ajuda de Pedro Bial antes de entrar no programa

Alane, Deniziane e Beatriz conversam no Quarto Fada, do BBB 24, neste sábado (27), sobre atores que são reconhecidos e talentosos. Elas falam de Wagner Moura, Miguel Falabella, Claudia Raia e Dira Paes, até que o assunto chegou no nome de Pedro Bial.

A vendedora do Brás conta que sonha ser entrevistada pelo apresentador. Beatriz disse que participou da plateia do programa e ele foi bem simpático.

A sister disse conta que aproveitou a oportunidade para pedir ajuda ao comunicador: "Eu falei: Bial, eu quero ser atriz, me ajuda!".

"Ele chamou a assessora dele, mandou ela pegar o meu número. Só que eu não tinha DRT (registro profissional de atriz). Agora eu tenho DRT. Eu falei: 'Ah, eu quero fazer uma novela, me ajuda e tal'. E ela falou assim: 'Você tem DRT?' Eu falei: 'Não'. Aí ela falou: 'Então não tem muito o que fazer'", explicou.

"Pedro Bial tentou me ajudar de alguma forma, ele tentou", finaliza.