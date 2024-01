BBB 24: paraense Marcus Vinicius atende Big Fone e coloca três no Paredão

Paraense Marcus Vinicius foi quem atendeu o primeiro Big Fone do BBB 24, na noite desta sexta-feira (26). O som foi escutado pelos participantes por volta das 23h15, durante o programa ao vivo.

"Atenção, preste bem atenção! Você está imune, se você estava 'Na Mira do Líder', agora está salvo. Repetindo, você acaba de ganhar uma imunidade e se estava 'Na Mira do Líder', agora está salvo. E mais, você deve indicar agora três pessoas ao Paredão. Os jogadores que estão 'Na Mira do Líder' não podem ser indicados. Repetindo, indique imediatamente três pessoas ao Paredão menos os que já estão 'Na Mira do Líder' e comunique essa decisão a todos imediatamente", avisa a voz vinda do objeto.

Contemplado com a imunidade, Marcus decidiu colocar no paredão Juninho, Pitel e Luigi.

Ao longo do dia, Marcus profetizou que o Big Fone iria tocar.

Além dos três já emparedados, mais pessoas fecham o grupo dos escolhidos para a próxima berlinda. Um vai pelo Líder MC Bin Laden, outro será o que tiver a maior quantidade de votos da casa e haverá ainda o contragolpe dos emparedados pelo Big Fone.

Vale lembrar que estão imunes: o Líder (Bin Laden), o Anjo (Fernanda), mais uma pessoa que ela vai imunizar e, agora, Marcus Vinicius, por atender o Big Fone.

Porém, está semana haverá a estreia do “Bate e Volta”, onde cinco fazem a prova e duas pessoas se salvam. Os que sobrarem formam o paredão quádruplo.

Bin Laden precisa escolher entre Davi, Isabelle, Rodriguinho e Wanessa, indicados por ele para entrar na “Mira do Líder”.