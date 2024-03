BBB24: Boninho anuncia que Big Fone vai tocar cinco vezes com 'trolagem' e indicação ao Paredão

O Big Boss, Boninho, mandou avisar que o Big Fone irá tocar cinco vezes esta semana no BBB 24! E, após quatro "trotes", o quinto toque irá mandar alguém para o Paredão. A dinâmica foi anunciada por Boninho, diretor de gênero e variedades da Globo, e está prevista para começar nesta sexta-feira (1º).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) BBB 24: O que é o ‘Tá com Nada’? Entenda como funciona a dinâmica]]

"Bora trolar a galera e animar que assiste!!! Big Fone com ligação caindo!! Provocando a galera, mas lá no final, as 17:20 na @tvglobo ao vivo, você vai ver que vai cair na pior mensagem que esse bichinho pode dar! Atenção, VOCÊ ESTÁ NO PAREDÃO!!! 🤨🤨🤨🤨 começa nessa sexta!!!", escreveu o diretor na legenda da publicação nas redes sociais.