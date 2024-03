Exclusivo: Nome de Joelma cresce 194% no Spotify após apresentação no BBB 24

No último sábado (24), quem fez a festa no BBB 24 foi a paraense Joelma. Após o show com os maiores hits da carreira, a diva do ritmo calypso registrou um aumento de 194% nas buscas por seu nome no Spotify no Brasil 48 horas após a apresentação no programa.

VEJA MAIS:

Já Joelma cresceu 171% em buscas por seu nome, 46% em adições em playlists de usuários e 56% nas buscas por suas músicas.

Entre suas faixas que mais cresceram, estão os hits 'Fala Pra Mim', 'Xonou Xonou', 'Ainda Te Amo', 'Love You Mon Amour', 'Acelerou - Ao Vivo' com 34%, 'Temporal - Ao Vivo Em São Paulo' com 32% e 'Dançando Calypso / Bônus - Ao Vivo' com 24%.

Na semana em que se apresentou (24 a 27 de fevereiro), o sucesso 'Voando pro Pará' liderou o ranking das músicas mais escutadas da cantora na plataforma.

Confira a lista completa das músicas mais escutadas de Joelma:

1. Voando Pro Pará, por Joelma

2. Voando pro Pará - Pedro Sampaio Remix Oficial, por Joelma e PEDRO SAMPAIO

3. Aquele Alguém (Beat Melody), por Joelma

4. Dançando Calypso - Ao Vivo, por Joelma