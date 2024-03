BBB 24: Líder da semana, Lucas Henrique define Alane como um de seus alvos

Parece que vai ter paraense mais uma vez no próximo Paredão do BBB 24. Após ganhar a Prova do Líder, Lucas Henrique definiu seus alvos desta semana e citou o nome de Alane como uma de suas opções, mas revelou estar em dúvida sobre três sisters. Na academia, o líder conversou sobre o jogo com Leidy Elin e Yasmin.

"Quem que você está pensando em colocar nos alvos?", perguntou Yasmin. "Michel, Davi... Aí eu estou em dúvida entre Cunhã [Isabelle], Fernanda e Alane", declara Lucas.

"Alane? Por que Alane?", questiona Leidy Elin. "Achei meio ruim a forma como ela conversou comigo ontem", explica o líder. "Acho que é uma questão de conversa. Eu vou te dar uma opinião, eu botaria quem me botaria direto. Fernanda te botaria direto", aconselha a sister.

"Fernanda, Cunhã, Davi e Michel", reforça Lucas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)