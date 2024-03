BBB24: Após 'flerte' com Pitel, esposa de Lucas Henrique, declara torcida para Davi

Os acontecimentos da última festa do BBB 24 causaram mais problemas para os participantes além de Wanessa. Em um momento da festa, Lucas Henrique, o Buda, deu a entender que estava se declarando para Pitel, mas a conversa não foi adiante. No entanto, a mulher do 'calabreso' não deixou passar despercebido. Depois de trancar o seu perfil, Camila Moura reabriu o Instagram apenas com quatro fotos e declarou torcida para Davi.

VEJA MAIS:

Antes da polêmica, a historiadora tira apenas 1 mil seguidores, após se pronunciar e apagar as fotos do casal no perfil, Camila já soma mais de 300 mil seguidores. Depois da repercussão, ela declarou torcida a Davi.

"Mani Reggo, se o Davi estiver no paredão de novo, o que acha de uma live com mutirão? Pra acalmar o Calabreso", disse ela nos stories.

Sem saber do que acontece com o relacionamento fora da casa, Lucas comentou que o cartão de crédito estava com o pagamento atrasado e pediu que Camila pagasse. O vídeo do momento viralizou e a professora repostou em tom de deboche: "Serasa, anota o nome dele".

"Gente, sei que todos querem um pronunciamento. Como já falei em vídeos antes, a barraqueira sou eu... Mas tudo foi muito rápido. Tô resolvendo meus b.os e já venho falar aqui. Me aguardem!", contou ela.

Os dois são casados há oito anos, mas eles estão juntos há 15. Ela tem 29 anos, é historiadora e professora.