BBB 24: 'Lógico que as coisas não estão bem', diz Zilu após saída de Wanessa Camargo do reality

Em meio às polêmicas envolvendo a filha Wanessa Camargo e o genro, Dado Dolabella, além da expulsão da cantora do BBB 24 por suposta agressão a Davi, Zilu Godoi utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (4), para compartilhar com os seguidores o reencontro com a primogênita. Ela gravou Stories dizendo que está em casa com Wanessa enquanto outro imóvel seu, nos Estados Unidos, finaliza a reforma.

“Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa”, iniciou Zilu. “Ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. E a gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando, é vida que segue, bola para frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para um de nós e ele age de acordo com aquilo melhor para a gente”, continuou.

Ainda nos Stories, Zilu falou que está trabalhando e apoiando a filha. “Agora mesmo ela foi buscar Joãozinho [filho de Wanessa], ela está a todo vapor”, complementou a mãe de Wanessa. Em seguida, ela complementou: “Lógico que as coisas não estão bem, mas vão ficar. Tenho certeza que vão ficar, tá”, concluiu.