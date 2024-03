Wanessa Camargo e Dado Dolabella estariam vivendo crise no relacionamento, diz jornal

Após uma participação turbulenta no BBB 24, marcada por expulsão e polêmicas, Wanessa Camargo parece enfrentar novos desafios, dessa vez em sua vida pessoal. Segundo o jornal Extra, ela estaria em meio a uma crise no relacionamento com Dado Dolabella, alimentando os rumores de um possível término.

De acordo com informações, a cantora teria entrado no reality show com a intenção de repensar e refletir sobre a relação com o ator. Durante o confinamento, Wanessa chegou a mencionar o relacionamento em algumas ocasiões, mas sem revelar maiores detalhes.

As especulações sobre o término ganharam força após a mãe de Wanessa, Zilu Godoi, afirmar que a filha e Dado não estavam mais juntos. A declaração teria sido motivada pelas constantes brigas entre o casal, que inclusive teriam sido presenciadas por vizinhos do apartamento onde moram em Alphaville.

"Ela não está com o Dado. E tudo o que ele fala na internet é em benefício dele. Ele não está pensando nela e isso é muito ruim", comentou a empresária.

Uma fonte próxima à cantora confirmou ao jornal que a relação entre Wanessa e Dado estava instável e que ela teria pedido um tempo. Recentemente, os dois teriam sido vistos discutindo em um restaurante, o que reforça os rumores de crise.

Segundo relatos, Zilu mantém uma "vigília" para saber o que se passa dentro do apartamento do casal. Vizinhos da socialite confirmam que a avisam quando percebem algo anormal.

"A Zilu montou uma vigília para saber tudo o que se passa com a Wanessa e ele dentro de casa. São os próprios vizinhos que avisam quando percebem algo errado", contou uma pessoa que mora próximo ao apartamento de Zilu.

Até o momento, Wanessa e Dado não se pronunciaram oficialmente sobre os rumores de crise. O casal retomou o relacionamento em 2022 após 20 anos separados.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)