BBB 24: Wanessa Camargo fica 'em choque' ao ser desclassificada do programa

A reação de Wanessa Camargo ao descobrir que foi desclassificada do BBB 24 foi compartilhada no final da noite deste sábado (02), no Instagram oficial da casa mais vigiada do país. A saída da participante ocorreu na tarde deste sábado (2) e foi motivada após o brother Davi Brito acusá-la de tê-lo agredido.

Wanessa foi chamada ao confessionário para ser comunicada de sua desclassificação. "Nós recebemos agora uma denúncia de agressão essa noite, no final da Festa, pelo Davi. Você deu um tapa nele enquanto ele estava dormindo e ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta deste tapa, dessa agressão e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora”, disse o comunicado.

Enquanto ouvia, Wanessa mostrou surpresa e descrença com a notícia da desclassificação. No corte exibido pela TV Globo, ela chorou e chegou a exclamar um “Cara”, mas não falou nada mais.