BBB 24: o que Zilu Camargo, mãe de Wanessa, falou sobre Dado Dolabella após filha ser expulsa

Neste sábado (2), a mãe de Wanessa Camargo, Zilu criticou o genro Dado Dolabella, após a expulsão da filha do "BBB 24". Em resposta à internauta, a matriarca ameaçou tomar providências contra as atitudes do ator. Pelo Instagram, um usuário refletiu sobre como seria a reação caso Wanessa estivesse no lugar de vítima.

"Não acho que seja caso de expulsão! Mas se fosse ao contrário? Dado já estaria na Internet tocando o terror contra o Davi! Dona Florinda esposa de Dado agredindo as pessoas!", comentou.

Em resposta, Zilu Camargo se posicionou contra o genro, alegando que ele não responde por Wanessa. "Ela não está com Dado, e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", declarou.

Essa não é a primeira vez que a matriarca vai contra o namorado da filha. Recentemente, ele deu uma entrevista alegando que a cantora está com dívidas. Zilu se pronunciou contestando a versão de Dado.