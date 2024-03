BBB 24: o que Tadeu Schmidt falou sobre a eliminação de Wanessa Camargo

Na tarde deste sábado (02), o apresentador Tadeu Schmidt fez o primeiro comunicado sobre a desclassificação de Wanessa Camargo. Antes de iniciar a Prova do Anjo, Tadeu avisou aos participantes que a cantora está bem.

"Antes de qualquer coisa, quero dar a informação que mais importa para vocês e para todo mundo: a Wanessa já está a caminho de casa. Eu mesmo já falei com ela. Está tudo bem, mas ela descumpriu uma regra do programa e está fora do jogo. A gente segue por aqui. Bola para frente e hoje temos Prova do Anjo, mais uma vez uma prova importantíssima. O Anjo é autoimune e vai imunizar mais alguém”.

Wanessa Camargo foi expulsa do BBB 24 na tarde deste sábado (2), após acusação de agredir o participante Davi durante a madrugada. Ele chegou a ameaçar tomar uma atitude drástica caso a cantora não fosse expulsa do reality show da TV Globo.