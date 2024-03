BBB 24: Famosos ficam 'chocados' com a expulsão de Wanessa Camargo

A expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24 vem movimentando a internet na tarde deste sábado (2). Famosos usaram as redes sociais para dizer que estão “chocados” com a eliminação da artista. Dado Dolabella, namorado da artista, foi um dos primeiros a se manifestar sobre a desclassificação. No Instagram, o ator escreveu que está a caminho do Rio de Janeiro para dar apoio à amada.

“Chocado, perplexo! Não vejo motivos para a expulsão, nunca imaginei que ela fosse sair assim do programa, mas se isso aconteceu foi o melhor pra ela. Estou indo pro Rio agora dar todo apoio e amor que ela possa precisar”, escreveu.

VEJA MAIS

Além de Dado Dolabella, Deborah Seco, Gil do Vigor, Marcus Vinicus e Deniziane também comentaram a desclassificação da artista. Gil do Vigor e Deborah Secco usaram o X para falar sobre a desclassificação da cantora. No post, a atriz, que invadiu a casa essa semana, disse que “seria muito melhor os dois batendo no Paredão” e que o baiano eliminasse a Camarote na berlinda.

“Gente? Expulsaram a WANESSA?”, perguntou Gil. Deborah Secco escreveu: “Nossa, seria muito melhor os dois batendo no paredão e ele a eliminando. Agora todo mundo fica contra ele de novo... eu entendo o ponto do Davi. Tb acho que se ele fizesse o mesmo, estariam em cima dele! mas nossa, não imaginei que essa expulsão aconteceria”.

Os ex-BBBs Marcus Vinicius, oitavo e​liminado, e Deniziane, nona eliminada, também reagiram a desclassificação da artista.

“Gente do céu. Eu estou chocado. Chocado. Gente, eu estou totalmente por fora do que aconteceu, eu só estou vendo por agora aqui, estou tendo que procurar nas redes sociais algum vídeo, alguma coisa”, começou o comissário de voo. “Eu estou surpreso porque eu não sabia de nada. Eita! Hoje à noite a gente vai saber direito o que aconteceu”, finalizou Marcus Vinicius.

Deniziane postou um stor​y no Instagram para comentar sobre a desclassificação da cantora. No vídeo, a fisioterapeuta pergunta se é verdade a “expulsão” de Wanessa.