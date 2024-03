BBB 24: Wanessa é recebida pela família após eliminação do reality

Desclaficada do BBB24 neste sábado (02), a cantora Wanessa Camargo postou nas redes sociais, neste domingo (03), um vídeo do momento do reencontro com a mãe, Zilú, e com os filhos José Marcus de 11 anos, e João Francisco, de 8, frutos de seu relacionamento com o empresário Marcus Buaiz.

VEJA MAIS:

"O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan", disse ela na legenda da postagem.

Wanessa Camargo foi eliminada do reality, após denúncia de Davi sobre uma possível agressão enquanto ele dormia, durante a festa da última sexta (01).

A cantora e agora ex-BBB permanece longe dos holofotes após a expulsão. Neste sábado, ela foi surpreendida por fotógrafos no aeroporto. Porém, até a postagem deste domingo, não apareceu mais em público.