BBB 24: O que rolou na madrugada deste domingo (03/03)? Trote, definição de voto e 'puxão de orelha'

O sábado foi intenso para os participantes do Big Brother Brasil 24, com a desclassificação de Wanessa Camargo, que deixou o confinamento após um episódio de agressão contra Davi, Prova do Anjo e mais um toque falso do Big Fone. A madrugada dos brothers também foi de muita movimentação com mais trote do Big Fone, definição de voto e "puxão de orelha".

Trote

O dia já estava quase amanhecendo quando o Big Fone tocou mais uma vez e Davi atendeu novamente. O brother foi chamado a atenção pela produção.

Movimentação

Fernanda acordou durante a madrugada e foi direto para a academia, onde conversou com Pitel sobre a vida e o jogo. Nanda elogiou a performance de Pitel na prova do anjo e contou que estava muito feliz com a vitória da aliada.

A niteroiense ainda aproveitou o momento para desabafar sobre Alane e Beatriz. Para ela, uma é "abusada" e outra é "atriz". Em seguida, Michel se juntou à dupla, e o trio definiu Alane e MC Bin Laden como opções de voto ao Paredão. Após a chegada de Raquele no local, os brothers comentaram ainda sobre o comportamento de Leidy Elin na casa.



Fernanda comentou, ainda, que não acha ninguém melhor que ela no jogo e reforçou: "A minha insegurança é comigo mesma”.

A sister relembrou momentos da maternidade e do casamento "falido" como responsáveis pela fase depressiva. Porém, disse que nada daquilo importa dentro do BBB. "Não acho ninguém melhor que eu, mais interessante do que eu, nem mais bonita que eu. É cada um do seu jeito, eu entendo claramente isso", disse Fernanda.

Paraense na mira

Na conversa com Pitel, Fernanda fez comentários sobre o comportamento de Beatriz e da paraense Alane. Para ela, a vendedora do Brás não é mais ou menos do que ninguém por ser camelô.

"Falta de educação, desrespeito, implicância, infantilidade. Uma pessoa abusada. Essas são as experiências que eu tenho com ela", diz a sister.

Já a paraense Alane definiu como: "Garota ardilosa, invejosa, peçonhenta, atriz demais." E concluiu que não há favoritos no BBB 24: "Não consigo achar que o Brasil já escolheu alguém aqui";



Davi também foi citado

Fernanda demonstrou uma dualidade ao falar sobre Davi, que disse ter sentimentos conflitantes em relação ao baiano. A participante citou que ainda nota uma certa inocência no brother e que talvez ele não tenha tido tantas oportunidades em algumas coisas.

Porém, logo em seguida Fernanda voltou a criticar Davi. "Mas ele tem maldade, sim. Eu não estou passando pano, não. Acho que ele veio com uma ideia muito errada, uma dor muito grande, uma pressa muito grande", alega.



Davi chamado a atenção

De plantão em frente ao Big Fone, Davi atendeu pela quarta vez o toque falso junto com Michel; Em seguida outros participantes se aproximaram e perguntam se era trote. O baiano confirmou. Em conversa com Matteus, Davi desabafou: '"A guerra da sobrevivência";

Minutos antes do Big Fone tocar mais uma vez, houve um aviso sonoro na casa: Davi estava com a mão no aparelho, o que não é permitido.

O telefone ainda vai tocar mais uma vez neste domingo (3). Quem atender à última ligação, que vai acontecer às 17h20, estará direto no Paredão.



Fadas na berlinda

Pitel, Fernanda e Michel reavaliaram suas opções de voto de acordo com os cenários da próxima noite, e os nomes de Alane e MC Bin Laden foram citados. De acordo com a estratégia do trio, o Paredão deste domingo deve ser formado por integrantes do Quarto Fada: "A ideia é montar um Paredão todo de Fada", avisou Fernanda.

"Maria vai com as outras”

Michel fez comentários com as duas amigas sobre o jogo de Leidy Elin no BBB 24. Para ele, a sister não se posiciona como deveria. Fernanda concordou e contou que Rodriguinho via a trancista como sombra de Marcus Vinicius e Lucas Henrique na casa.

Raquele comentou que Leidy dá opinião quando vê que é a da maioria da casa, e a modelo lembra aos aliados que a moradora de São Gonçalo nunca foi ao Paredão.