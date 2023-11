Zezé di Camargo revela que casou com Zilu Godoi porque ela estava grávida

O cantor sertanejo Zezé di Camargo admitiu em podcast que só casou com Zilu Godoi porque ela engravidou do primeiro filho que tiveram, a cantora Wanessa Camargo. Segundo Zezé, os pais de Zilu não aprovaram a relação.

Na época em que se casaram, Zezé tinha 19 anos e Zilu, 23 anos. O cantor relembrou que aparentava ser mais jovem do que realmente era. “Quando eu saí da igreja, eu lembro que tinha um outro casamento para entrar, eu lembro de uma mulher falar: 'meu Deus do céu, casaram uma criança. Era eu com 19 anos. Eu tinha cara de menino de 15, 16 anos", disse.

Zezé falou que a reprovação dos pais de Zilu sobre o namoro deles era devido sua idade e queriam que ela casasse com um homem mais velho. “Achavam que eu era um moleque e não tinha futuro. É normal de todo o pai pensar isso. Eu não tinha onde cair morto. Vivia de cantar num lugar ou outro”, compartilhou.

No terceiro mês de gestação de Zilu, já não era mais possível esconder, então Zezé a pediu em casamento. O cantor relatou que sabia que, no momento em que os pais de Zilu soubessem da gravidez, iriam “massacrá-la”.

No mesmo podcast, Zezé confessou que traiu Zilu durante os quase 30 anos de casamento. O fim da relação aconteceu quando o cantor decidiu que não queria mostrar alguém que não era.

“Chegou num momento que eu falei: pera aí, eu não aguento mais ficar fazendo o que estou fazendo e ficar passando por bonzinho: fazer uma coisa e mostrar para os outros que eu sou outra, que é o que a maioria faz. São hipócritas e mentirosos. Eu cheguei num momento e falei: não dá mais para segurar essa onda. Quando eu saí fora, eu fui detonado”, confessou.

Apesar da infidelidade, Zezé afirmou que não deixou de ser um bom pai e de amar seus filhos com Zilu: Wanessa, Camila e Igor.

Há 11 anos, o cantor está com a modelo Graciele Lacerda. O casal já tentou por três vezes engravidar e planeja cerimônia para celebrar a união.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)