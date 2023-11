Wanessa Camargo fala sobre foto de casamento encontrada no lixo por um fã em Goiânia

A cantora Wanessa Camargo se pronunciou, após a notícia que um morador de Goiânia (GO) encontrou o seu álbum de casamento em uma caçamba de lixo. A artista acredita que a empresa responsável pelo serviço de fotografia possa ter se desfeito de uma cópia e que ela ainda possui o material que recebeu na época.

A informação de que o álbum de casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foi encontrado no lixo por um fã da cantora agitou a web. Por meio da assessoria, Wanessa informou que ainda possui o material fotográfico que recebeu. "Após notícias veiculadas na mídia de que Wanessa Camargo teria se desfeito dos álbuns de fotos de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, a assessoria informa que a cantora continua com posse de todo o material que recebeu na época do evento. Se alguma cópia oficial foi descartada, a empresa das imagens, Prime, com sede em Goiânia, pode ter se desfeito do material que continham, assim como foi revelado que se desfizeram de outros materiais de casamentos", informou por nota.

A empresa responsável também se posicionou justificando e sugerindo o que ocorreu. "Sumiu da nossa empresa. Estava no arquivo morto. Como já tem 15 anos, o papel já não é o mesmo, a diagramação, várias coisas mudaram, até a capa. Esses álbuns antigos a gente mantém em um acervo. Se um dia a gente precisar, a gente tem lá no arquivo. Sumiu do nosso acervo".