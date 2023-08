Wanessa Camargo conta como reencontrou Dado Dolabella

Wanessa Camargo abriu o jogo sobre sua relação com Dado Dolabella, com quem reatou um namoro após 18 anos. A cantora deixou escapar que reencontrou o ator durante uma viagem que fez após se separar do empresário Marcus Buaiz, pai dos seus dois filhos, mas disse que só vai detalhar o início do namoro com Dado em sua próxima música.

"Vou contar na primeira música do terceiro ato. O álbum inteiro é uma cronologia de como aconteceu: eu me separei, aí veio o julgamento das pessoas, e aí eu faço uma viagem e encontro", disse ela em entrevista ao "Poccast", na noite da última terça-feira, 15.

A artista confessou ainda que o reencontro com Dado Dolabella foi uma "coisa louca". "É muito louco, porque é uma pessoa que eu já namorei. Não é uma nova pessoa. É um novo velho conhecido. É uma outra pessoa, porque se passaram 18 anos. Estamos diferentes, somos pais, a gente se separou e logo eu conheci meu ex-marido e já casei. E muita coisa aconteceu. Tinham coisas que eram iguaizinhas ainda, mas outras que eram completamente diferentes. Sabe quando você conhece uma pessoa e não conhece ao mesmo tempo? Já tem uma intimidade, mas não tem mais? É muito louco", concluiu a cantora.