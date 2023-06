Wanessa Camargo leva filho em viagem romântica com Dado Dolabella

Wanessa Camargo está curtindo alguns de folga com uma viagem romântica com Dado Dolabella numa fazenda em Dourado, no interior de São Paulo. A cantora levou também o filho caçula João Francisco, de 9 anos, do seu relacionamento com o ex-marido, Marcus Buaiz.

Através do seu Instagra, ela mostrou os três se divertindo no local, que tem comida vegana, área de lazer e boliche. Em um dos registros, Dado aparece de chamego com o filho da cantora após encaçapar uma bola no boliche. O casal também participou de uma seresta cantando "O amor não deixa", hit de Wanessa lançado em 2000 e que teve Dado com par romântico da cantora no clipe, quando eles namoraram pela primeira vez.

Wanessa também compartilhou registros românticos com Dado Dolabella na piscina da fazenda. Confira os registros da cantora:

VEJA MAIS