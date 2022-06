Wanessa Camargo assume namoro com Dado Dolabella

Recém-separada do empresário Marcus Buaiz, com quem teve dois filhos em 17 anos de casamento, Wanessa Camargo assumiu o namoro com o ator Dado Dolabella para a família. A informação é do primo da cantora, Nathan Camargo, que falou do assunto ao podcast "A Hora da Venenosa", da Record Tv Goiás.

Além de confirmar o boato de que Wanessa e Dado estão juntos, Nathan também disse que convidou os dois já como casal para o casamento dele, que ocorreu no último dia 6, em Goiás. Na ocasião, o casal faltou à cerimônia porque os filhos da artista estavam doentes.

"Todo mundo sabe que eles estão juntos", reafirmou Nathan.

A separação de Wanessa e Buaiz foi anunciada publicamente há menos de dois meses, entre boatos de que a filha de Zezé di Camargo estaria traindo o marido com Dolabela, com quem ela já namorou no passado.