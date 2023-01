Dado Dolabella prestigia Wanessa Camargo em show

Dado Dolabella prestigiou o show de Wanessa Camargo, que se apresentou em um festival na noite de sábado, 21, em São Paulo. O ator foi flagrado em um camarote babando pela namorada, enquanto ela estava no palco, cantando e dançando acompanhada de dançarinos e de sua banda. Ao final do show, o casal posou para fotos.

A cantora chegou a ser apontada por um colunista como uma das novas participates do Big Brother Brasil 23, mas, depois que ela não entrou no reality da Globo, surgiu outro boato de que a filha de Zezé de Camargo estaria grávida. A cantora desmentiu esses fuxicos para a Quem.

"Quando falei que não estava no BBB 23, ninguém acreditou. Até pessoas próximas a mim. Não tem nada disso (de gravidez). Agora é trabalhar. Tenho meu bloco de carnaval, que estou dedicada à carreira", disse Wanessa para o veículo.

Separação

Em maio de 2022, Wanessa Camargo se separou do empresário Marcus Buaiz, com quem esteve casada por 15 anos e teve dois filhos, José Marcus e João Francisco. O rompimento ocorreu entre boatos de traição de Wanessa com Dado Dolabella, com quem ela havia namorado antes de Buaiz.

A cantora assumiu o relacionamento com o ator logo depois. Enquanto Buaiz engatou um romance com Mia Mamede, atual Miss Universo Brasil.