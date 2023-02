Processo: Dado Dolabella é procurado em residências de Wanessa

Dado Dolabella segue com uma dívida de quase meio milhão, referentes a aluguéis de um imóvel. Por causa disso, ele virou alvo de um processo na Justiça do Rio de Janeiro. O ator teve a falência - ou a insolvência civil - decretada em outubro de 2022.

Desde o ano passado, o Tribunal de Justiça tenta encontrá-lo, mas ainda sem sucesso. Agora, o advogado Thiago Silveira Neves, que cuida do caso, pede que o ator seja procurado em um dos endereços de Wanessa Camargo, em São Paulo e Goiás, onde ela tem residências fixas. As informações são de Ancelmo Gois, do Jornal O Globo.

Dado Dolabella e Wanessa reataram a relação em maio de 2022.

O processo é referente às parcelas do aluguel de uma cobertura em que o ator morou até 2013, localizada no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste da Rio, que somam R$ 419.271,68. A proprietária da casa mostrou documentos que apontam o não pagamento do aluguel por dez meses, além disso, parte da cobertura de 320 m² ficou destruída. Por isso ocorreu o despejo na época.

A defesa da proprietária pede que sejam realizadas buscas patrimoniais e societárias em nome do ator para saldar a dívida ou chegar a um acordo. O objetivo é impedir que Dado se desfaça de qualquer bem ou participação societária que possa ser usada para quitar a dívida.

Ao declarar insolvência civil, o ator não pode praticar atos civis comuns como compra e venda de imóveis ou outros bens.

Dado Dolabella foi o grande campeão da primeira edição de A Fazenda, em 2009. Na ocasião, ele ganhou R$ 1 milhão. Em 2016, ele teve um carro de modelo Dodge Ram penhorado, o veículo estava avaliado em R$ 80 mil.