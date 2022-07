Após assumir Dado Dolabella, Wanessa rompe com empresária e perde contratos

A coluna de Splash divulgou nesta terça (19), que a cantora Wanessa Camargo, desde que assumiu o relacionamento com Dado Dolabella, não conseguiu renovar contratos de publicidade, sendo um deles com uma marca de bens de consumo, e ainda encerrou a parceria de trabalho com a empresária Juliana Rosas, com quem realizou o último projeto "Pai & Filha", em que Wanessa canta com Zezé Di Camargo.

Os problemas profissionais da cantora foram causados após ela ter voltado a se relacionar com Dado Dolabella. "Mais de um contrato com a Wanessa não foi renovado e as marcas justificaram que era por conta do novo romance. A Juliana pediu demissão também por isso", contou um ex-funcionário da equipe de Wanessa.

O drama na vida profissional foi também um dos motivos para Wanessa ter recorrido à orientação da "fada xamânica", uma líder espiritual que promete retirar cargas negativas e traz a cura por meio da conexão com a natureza. Além da "fada" orientar a nova fase do relacionamento, também busca tirar barreiras da vida artística da filha de Zezé.