Wanessa comemora mudança de visual com música composta para Dado Dolabella

Depois que foi fotografada com Dado Dolabella, Wanessa Camargo deixou os seguidores em alvoroço ao postar um vídeo com a música que fez em 2000 para o ator, na época em que ainda namoravam. O que deixou os fãs ainda mais animados com a reconciliação é que a cantora voltou a usar o mesmo estilo de cabelo que tinha quando ainda estava se relacionando com o ator há 20 anos.

Wanessa postou um vídeo no TikTok em que aparece com cabelos loiros e uma raiz escura. Mas o detalhe que mais chamou a atenção dos fãs é que a cantora usou a música “Sem Querer”, que compôs para Dado Dolabella, para acompanhar as imagens. Após a publicação, os fãs passaram a comentar que o vídeo seria um sinal de “volta ao passado”.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)