Wanessa Camargo e Marcus Buaiz vão passar por partilha milionária

Wanessa Camargo terá pela frente uma dissolução bilionária com o ex-marido Marcus Buaiz. O que inclui a partilha de bens do casal e o término da construção de uma mansão em São Paulo, onde ela deve morar com as crianças.

A casa nova, que abrigaria a família, Wanessa, Buaiz e os dois filhos, foi pensada pela cantora, que quis se cercar de muito verde.

Por enquanto, Wanessa ficará num dos apartamentos que ela e Buaiz têm em São Paulo e ele vai se dividir entre a capital paulista e a terra natal, Espírito Santo. Ele é herdeiro de um conglomerado de empresas que incluem emissora de TV, rádio, shopping e indústria alimentícia, entre outros empreendimentos menores, no Espírito Santo.