Ex de Wanessa Camargo teria contratado detetive e descoberto traição com Dado Dolabella

Marcus Buaiz, recém-separado da cantora Wanessa Camargo, teria confirmado a traição da esposa antes de oficializar a separação. O homem com quem a filha de Zezé di Camargo estaria se relacionando é o ator Dado Dolabella, com quem ela namorou no passado. A notícia foi publicada por veículos como Uol e Extra.

Wanessa já negou que tenha reatado com Dolabella, em recente entrevista à Caras: "Eu não estou voltando para o ex-namorado. É o meu foco nos meus filhos e na minha carreira [...] Se tem gente mal intencionada, que quer que a gente vire o escarcéu, eu não vou cair nesse jogo. Então, se a gente dá atenção para uma coisa, a gente aumenta essa coisa. Dou para onde tenho que focar e não nisso".

"Não foi algo pontual. Ela estava se relacionando com ele. O Marcus contratou um detetive e descobriu”, afirmou o amigo do ex-marido da cantora, segundo o Extra.

Mas Buaiz negou, por meio da assessoria de imprensa: "Esclarecemos que nunca houve qualquer contratação de detetives por Buaiz e que sua separação foi consensual e respeitosa. Qualquer informação diferente destas são inverdades", publicou também o Extra.

Já uma amiga de Wanessa diz que a artista esperava compreensão de Buaiz: “É que, no passado, ele traiu e ela perdoou. Os dois chegaram a viajar cada um para um destino para repensar o relacionamento, mas optaram por ficarem juntos. E dessa vez, ele não soube fazer o mesmo”.