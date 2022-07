Wanessa Camargo e Dado Dolabella são flagrados juntos após reconciliação; vídeo

Wanessa Camargo e Dado Dolabella foram flagrados juntos pela primeira vez após boatos de reconciliação. As imagens dos dois juntos foram divulgadas por Fabíola Reipert, no quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, da Record TV.

Segundo informações, eles foram vistos na Chapada dos Veadeiros, no interior de Goiás, em um pet shop da região. O ator mora em Alto Paraíso de Goiás desde 2021.

Nos registros, Dado aparece andando com a ajuda de muletas, pois se machucou recentemente. O carro onde os dois estavam também tinha as iniciais dos dois marcada no vidro de trás.

Fabíola afirma que ambos já assumiram o relacionamento para a família e, quando saem nas ruas, pedem para as pessoas não fazerem fotos dos dois.

Os rumores sobre a volta do casal surgiram pouco depois de a cantora anunciar o fim do casamento com o empresário Marcus Buaiz. Apesar dos rumores e de um primo de Wanessa confirmar o romance, nem a artista, nem Dado comentaram sobre o assunto até o momento.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)