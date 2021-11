Dado Dolabella é acusado de agressão por ex-namorada Marina

O ator e ex-músico Dado Dolabella foi acusado de agressão pela ex-namorada e sua prima, Marina Dolabella, com quem teve um relacionamento durante alguns meses. Os dois assumiram um namoro em janeiro de 2020. O site Em OFF, do jornalista Erlan Bastos, divulgou o boletim de ocorrência feito por Marina no dia 14 de outubro de 2020. Procurado pelo colunista, Dado não retornou as ligações.

Segundo o Erlan Bastos, Marina foi agredida por tapas e socos no rosto, além de puxões de cabelo. Ela chegou a conseguir uma medida protetiva contra o ator que não pode se aproximar a menos de mil metros da ex e nem entrar em contato com Marina por nenhum meio possível. Caso o Dado Dolabella descumpra a medida protetiva poderá ser preso preventivamente.

Uma das agressões teria sido exposta em abril de 2020 quando uma nota da colunista Fábia Oliveira, no jornal O Dia, informou que a polícia militar havia sido acionada por vizinhos que denunciaram agressão à Marina. O artista desmentiu na época e disse que os policiais bateram na porta de vários apartamentos por causa de uma discussão.

No boletim de ocorrência, Marina disse que a relação sempre foi conturbada. Ela encerrou o relacionamento em setembro de 2020, após sofrer uma agressão física. Após o fim do relacionamento, Dado teria começado a seguir a ex, inclusive até o trabalho e até a abordou na rua.

Quando Marina contraiu covid-19, em outubro de 2020, por estar fragilizada permitiu que dado voltasse a sua casa no dia 10. Entretanto, apenas três dias depois, Dado viu uma conversa no celular da namorada com um amigo. O ator ofendeu a companheira com ofensas como "piranha", "nojenta" e "mentirosa", e voltou a agredí-la com tapas e socos no rosto.

Ela não denunciou o Dado anteriormente com receio da repercussão e por não se sentir segura. Ela até teria chamado a Polícia Militar em uma das agressões anteriores, porém quando os policiais chegaram, o ex-namorado havia ido embora.

RELEMBRE - Dado Dolabella também foi acusado pela atriz Luana Piovani de agressão. Na época uma empregada de Luana de 65 anos, chegou interferir para que o ator não machucasse mais a companheira e também foi agredida. Após a agressão, o casal que estava noivo se separou. Alguns meses depois, Dado entrou na primeira edição de "A Fazenda" e saiu campeão.