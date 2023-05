Wanessa sobre relação com Dado Dolabella: 'Reaprendendo a ser leve'

Ninguém esperava que o apresentador Luciano Huck pegaria Wanessa Camargo de surpresa ao questioná-la em seu programa sobre o romance do Dado Dolabella. Para quem não se recorda, Wanessa Camargo se separou de Marcus Buaiz no ano passado e, meses depois, assumiu o romance com Dado, com quem já tinha namorado no passado.

Por isso, Luciano Huck aproveitou a presença da famosa no Domingão e fez questão de citar o assunto. "Estou na segunda temporada e espero que seja a final. São coisas que acontecem, eu não esperava. Foi uma reviravolta, coração e alma fizeram assim. Eu quero ser feliz, estou reaprendendo a ser leve”, assumiu a cantora.

A cantora deu a entender que seu ciúme em relação ao namorado ser desejado por muitas mulheres contribuiu para o término: “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele tinha todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no país, era muito assédio”, disse ela.

Wanessa viveu um momento histórico ainda no Domingão do Huck ao entrar de mãos dadas com Sandy. No passado, muitos diziam que elas tinham problemas pessoais, porém, a rixa foi negada pelas duas, que se declaram fã uma da outra.

