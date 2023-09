Após briga, Wanessa Camargo expulsa Dado Dolabella de mansão

Wanessa Camargo e Dado Dolabella vivem em pé de briga, nos últimos dias. Segundo o jornalista Léo Dias, noticiado nesta quarta-feira (27), o casal teria brigado dentro da mansão de Zilu Camargo, em Alphaville, São Paulo. Em meio aos gritos, a cantora o expulsou e proibiu que Dado acessasse o condomínio.

O desentendimento ocorreu no último sábado (23/09). Vizinhos chegaram a comentar que as brigas eram frequentes. Um dos motivos, em outra discussão, teria sido uma denuncia por parte da vizinhaça à Zilu sobre o comportamento de Dado dentro da residência em que a mãe compartilha com Wanessa.

Atualemnte Zilu mora nos Estados Unidos e disse estar cansada das constantes queixas sobre barulhos e perturbações feitas por suas amigas. Na noite de segunda-feira, Dado conseguiu reconciliar-se com Wanessa, que o readmitiu em sua casa.

