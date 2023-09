Em entrevista, Wanessa Camargo afirma que pai, Zezé, é infiel

Wanessa Camargo fez uma participação pra lá de descontraída no podcast "De Frente com Blogueirinha" nesta segunda-feira (4). Ela arrancou risadas dos internautas ao tocar em assuntos polêmicos com bom humor, como a fama de infiel do pai, Zezé Di Camargo.

De forma descontraída, as duas começaram a discutir o signo do sertanejo, que é Leão, conhecido por ser leal, No entanto, Wanessa prontamente negou essa carcterística em Zezé. "Não, não é fiel. Pensei em uma coisa, mas não é", disse, fazendo Blogueirinha cair na gargalhada.

Logo depois a cantora tentou justificar sua fala: "É fiel com os amigos. Ele é fiel como pessoa, com caráter. Agora, na parte sexual, não", completou.

Nos comentários, os internautas lembram que o ex-marido de Wanessa, Marcus Buaiz, também é leonino. Os dois tiveram um divórcio conturbado em 2022 e a cantora revelou que a decisão partiu dela.

"Foi muito doloroso, porque eu tenho muito carinho pelo pai dos meus filhos, eu tenho muita gratidão, mas eu precisava me encontrar, me buscar", disse.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)