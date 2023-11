Mulher descobre traição do marido com o próprio pai e expõe prints; veja

Uma mulher causou na web na manhã desta quarta-feira (22) após postar no Facebook que descobriu a relação amorosa e sexual entre seu marido e seu pai, de 45 anos. Ao saber da traição em um aplicativo de conversa no celular do pai, ela resolveu expor na rede social as mensagens que comprovava o caso entre os dois. Veja:

mulher descobre traição do marido com o próprio pai Conversa entre genro e sogro mostram relação amorosa entre os dois (Foto/Redes sociais)

Em um dos prints, o pai da mulher, chamado Edilson Oliveira, se declara para rapaz, de apelido Juninho Virgílio, dizendo que o ama. O jovem, em resposta, também diz que ama o genro. Em outra parte da conversa, eles falam sobre empréstimos de dinheiro e Edielson chega a cobrar reciprocidade do genro: “Antes do dinheiro falava ‘te amo’, respondia…”. O caso ocorreu na cidade de Araraquara, em São Paulo.

Um video em que os dois estariam saindo de carro de um motel viralizou nas redes sociais. Assista:

Em uma postagem do Facebook, o Juninho chegou a se defender. Ele disse que era ameaçado, extorquido e chantageado pelo sogro. “Quis acabar com a minha vida”, escreveu.

Genro se defende em postagem do Facebook (Foto/Facebook/Juninho Virgilio)

Um usuário do X (antigo twitter) transformou os posts da mulher no Facebook em uma thread na rede social. Com a repercussão, várias palavras relacionadas com o caso, como "Genro", "Sogro", "Araraquara", pararam nos Trending do X como as mais comentadas

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)