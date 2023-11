Filho de Zezé Di Camargo adverte Graciele: 'Estou calmo por enquanto'

Depois de Graciele Lacerda ir às redes sociais comentar as acusações de Amabylle Eiroa, Igor Camargo, marido da moça, optou por se manifestar. O filho de Zezé Di Camargo escolheu se posicionar no meio da controvérsia em apoio à esposa. "Se ela conseguir provar, eu vou dizer que estávamos enganados, peço desculpas", declarou ao programa Fofocalizando, do SBT.

"Se ela decidir seguir uma via judicial para tentar provar que alguém mexeu na conta dela, que alguém mexeu no celular dela... Tudo certo. Se ela conseguir provar, eu vou dizer que estávamos enganados, peço desculpas; ela será redimida perante todo o Brasil", enfatizou ao se referir à alegação de que os comentários difamatórios sobre sua família poderiam ter sido feitos por administradores das redes sociais da musa fitness.

Irritado, o DJ fez uma ameaça à modelo, caso as investidas não cessem: "Agora, se isso continuar, como sei que está ocorrendo nos bastidores, essa tentativa de difamação com a minha mulher, estará se envolvendo em uma guerra comigo também. Estou calmo por enquanto, não estou jogando sujo."

Para quem não se recorda, a briga teve início quando Amabylle descobriu um perfil falso criado por Graciele. A nora do cantor sertanejo tornou a situação pública na internet, causando uma grande agitação entre os internautas. Desde então, o conflito tem tido novos desdobramentos a cada dia. O episódio com Igor Camargo ocorreu um dia depois de Graciele Lacerda anunciar que se afastaria das redes sociais e não mais comentaria sobre o perfil falso.

Nesta quinta-feira (02), Graciele Lacerda utilizou os stories do Instagram para se pronunciar, sem mencionar diretamente o assunto, sobre a polêmica envolvendo as alegações de Amabylle Eiroa. Para quem não se recorda da história, a nora de Zezé Di Camargo acusa a noiva do cantor de criar um perfil falso para difamá-la.

"Ela aproveitou para afirmar que não abordaria mais o assunto até o momento apropriado: 'Mas, enfim, esta é a última vez que vou falar sobre isso, por enquanto. Quando eu voltar, será no momento certo para falar, mas, enquanto isso, as coisas estão se resolvendo, estão progredindo. Vamos viver, ser felizes, falar de coisas boas, nos importarmos com o que vale a pena, e espero que vocês compreendam'", concluiu.

No final, ela acrescentou: "Quem quiser ficar, fique. Quem quiser ir embora, pode ir embora. Aqui, só quero pessoas que realmente gostam de mim, torcem por mim e enviam vibrações positivas, assim como faço aqui também"