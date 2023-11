Wanessa Camargo e Amabylle Eiroa planejam processo contra Graciele Lacerda; entenda o caso

Uma disputa pública entre Graciele Lacerda, a atual esposa de Zezé Di Camargo, e as membros da família Camargo, Wanessa Camargo e Amabylle Eiroa, casada com Igor Camargo, filho de Zezé, ganhou mais um capítulo. Wanessa e Amabylle planejam processar Graciele após descobrirem e reunirem evidências de que ela teria criado um perfil falso nas redes sociais para difamar alguns membros da família Camargo e Zilu Godoi, a ex-mulher de Zezé e mãe de seus filhos.

VEJA MAIS

Graciele, conhecida como uma influenciadora fitness, teria operado sob o pseudônimo "prisciladantas568" em sua conta no Instagram. Além de fazer críticas à família Camargo, ela também usava o perfil para exaltar a si mesma e se proteger de críticas. Algumas capturas de tela divulgadas pela mídia mostram Graciele, atuando como o perfil de Priscila, fazendo comentários como "maravilhosa! Precisa exibir esse corpo" e "pessoalmente, ela é ainda mais bonita." Além das críticas a Zilu Godoi, Graciele, sob o disfarce de Priscila, ela também teria zombado da maneira como a ex-mulher de Zezé apareceu em um vídeo dançando, rindo de um comentário que a comparava a "dançar como qualquer idosa de sua idade".

Em relação à Camila Camargo, filha de Zezé, Graciele, ainda também pelo suposto perfil falso, teria criticado a escolha de suas roupas, dizendo que "não combinavam com nada". Em outra postagem, Priscila defendeu Graciele contra a alegação de que ela teria sido amante de Zezé antes de seu divórcio de Zilu. Além disso, ela acusou que Wanessa Camargo se encontrou com Dado Dolabella, o atual namorado da cantora, quando ainda era casada com Marcus Buaiz. "Espero que essa reformulação tenha ajudado a transmitir as informações de maneira clara e objetiva.