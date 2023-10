Graciele Lacerda teria usado perfil falso para revelar que Wanessa traiu o marido

A influenciadora fitness Graciele Lacerda está sendo acusada de usar um perfil falso no Instagram para atacar outra pessoa da família Camargo, desta vez, a entenda Wanessa. Entenda o caso.

Graciele Lacerda, noiva de Zezé Do Camargo, se envolveu em mais um escândalo envolvendo sua família. Primeiro com a nora de Zezé, Amabylle Eiroa e agora com a enteada, Wanessa Camargo. O jornalista Leo Dias expôs a briga familiar.

Graciele teria acusado Wanessa de trair o então marido Marcus Buaiz com Dado Dolabella. Usando um perfil falso no Instagram. Após toda a polêmica, ela entrou em contato com o jornalista Leo Dias e disse estar triste por ser atacada levianamente e que iria à Delegacia de Polícia.

"Eu fico muito triste de ficar escutando vídeos e provas disso, sendo que não foi provado (...) Eu não posso falar nada agora, eu estou indo amanhã na delegacia, vou falar com meus advogados para ver o que posso falar, mas uma coisa que posso te adiantar: não vai ficar assim", disse a influenciadora.