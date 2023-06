Esposa de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda revela causa de emagrecimento do cantor

A esposa do cantor Zezé di Camargo, a influenciadora e educadora física Graciele Lacerda abriu o jogo sobre o processo de emagrecimento do marido. Segundo ela, o sertanejo passou a incluir atividade física e alimentação equilibrada no dia a dia depois que foi diagnosticado com esteatose hepática, gordura no fígado.

Acompanhando o marido durante o processo, Graciele conta que percebeu que a rotina agitada do cantor influenciava na forma como ele se alimentava. Por isso, a influenciadora decidiu fazer uma espécie de reeducação alimentar com Zezé. A educadora introduzindo alimentos saudáveis, mantendo a diversidade e evitando a sensação de restrição.

Além de influenciar Zezé a adotar hábitos mais saudáveis no dia a dia, Graciele também produz conteúdo sobre alimentação e atividade física nas redes sociais. Com mais de três milhões de seguidores em seu perfil pessoal e outros 223 mil no perfil Eduque Seu Peso, voltado só para postagens sobre o universo fitness, ela compartilha dicas, treinos e receitas.

