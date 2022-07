Zezé Di Camargo grava DVD solo e traz Wanessa como convidada

Fruto de um trabalho iniciado no confinamento imposto pela pandemia em sua fazenda em Goiás, o novo DVD de Zezé Di Camargo traz o irmão de Luciano em versão solo, tendo a primogênita, Wanessa, como convidada. “Rústico”, nome que já batizou o EP do cantor em Goiás, também em versão solo, destaca-se pela pluralidade de um repertório com 27 canções, sendo 7 inéditas e 20 releituras, agora com gravação em São Paulo, no Villagio JK, no próximo dia 08 de julho.

“O repertório foi escolhido por mim, tem as sugestões do meu produtor, o Felipe Duram, dicas do meu irmão Emanoel, mas o repertório, principalmente nas regravações, foi de músicas escolhidas por mim”, atesta Zezé Di Camargo. “Eu gosto de cantar o que me emociona, então este repertório está bem assim. Mesmo as músicas que foram indicadas por outras pessoas são as que me emocionam muito”, conclui.

Assim, foi a partir da sensação de que ele selecionou uma playlist que não discerne gênero e prima por um gosto pessoal, que a cenógrafa Ludmila Machado criou como cenário uma caixa de espelhos que reproduz a imagem do cantor em reflexos rumo ao infinito. “Fiquei pensando que é o Zezé sozinho, mas é o Zezé plural, são vários Zezés no palco. Então eu falei: ‘nossa, é Zezé no espelho’, o sentimento que eu fiquei foi de replicar esse Zezé ao infinito”, ela explica.

O artista também estará no meio do público, com um palco que obedece à intenção de colocá-lo em cena em um espaço que vai permeando a plateia, sem distinguir boca de cena e o fundo da casa, em uma linha divisória quase imperceptível entre ídolo e fãs.

“Tem muita música inédita, estamos preparando para trabalhar em tudo, além de alguns clássicos da minha carreira e da minha vida, tem canções inéditas para trabalhar, tocar no rádio… Coisas bem bacanas, e com a qualidade com que sempre gravei e como sempre preservei. Músicas que têm a ver comigo”, confessa.

A presença de Wanessa, explica o astro, tem o objetivo de dar seguimento a um trabalho já feito em dupla entre os dois, o “Pai e Filha”. “Nós gravamos coisas maravilhosas e eu pensei: ‘Pôxa, ter a minha filha como convidada especial no DVD é um presente’. Ela escolheu duas canções, é a única participação que eu tenho no DVD e a intenção foi essa: homenageá-la como a grande cantora que ela é hoje.”

Zezé explica ainda que o novo trabalho tem um viés moderno. “Não é por se chamar ‘Rústico’ que precisa ser simples, acho que pode ter um simples com bom gosto e sofisticado, e o ballet pegamos pessoas do Street Dance e pessoas que dançam todos os gêneros musicais, não escolhemos exatamente um ritmo específico, misturamos vários estilos.”

O elenco conta com dançarinos de jazz, street dance e hip hop. Felipe Moura e Jéssica Braga assinam a coreografia e a direção de movimento, sendo que Jéssica é também preparadora corporal de Zezé Di Camargo.

“A escolha pelo nome ‘Rústico’ para São Paulo é porque a intenção da gente realmente é transformar esse projeto em uma Label, em que ele possa “mostrar artistas sertanejos de outras épocas, artistas que cantam no repertório mais sertanejo, mais raiz, mais rústico”, explica Zezé. “Realmente, o mercado está precisando da música sertaneja, boa parte da música sertaneja de verdade, que há um vácuo aí".

“Quando a gente canta um modão”, prossegue, "nesse sentido, a gente vê a reação das pessoas, é claro que o disco inteiro, o DVD inteiro, não é só isso, tem coisas atuais, com arranjo moderno atual, mas ele traz uma maneira de cantar e de arranjos que tem a ver com a época dos anos 90.

“Para mim, é uma honra gigantesca estar produzindo esse projeto maravilhoso, no qual eu tive a oportunidade de estar junto com Zezé no nascimento do trabalho, que foi construído com a gente junto, lá na fazenda, despretensioso, com os vídeos no Youtube”, conta o produtor musical Felipe Duram.

“Depois fizemos um pocket de cinco músicas, que eu produzi também. Eu que já tenho um histórico maravilhoso com Zezé e Luciano, desde ‘Sonho de Amor’ e ‘Flores em Vida’, estar produzindo esse projeto da nova fase do Zezé é indescritível”, conclui o produtor.

O REPERTÓRIO

Abertura: “É O Amor”

Bloco1: “Fera Mansa”, “Menina Veneno”, “Vivendo por Viver”, “Saudade Bandida”, “Boa Noite”, “Noite Fria”, “Frente Fria”

Bloco 2: “Faz Mais uma Vez”, “Me Leva pra Casa”, “A Cada Volta, um Recomeço”, “Dou a Vida Por um Beijo”, “Te Vi Bebi”.

Bloco 3: “Banalizaram”, “Indiferença”, “Sem Medo de Ser Feliz”, “Pra Não Pensar em Você”, “Abraça-Me”, “No Dia em que Saí de Casa”. Com Wanessa: “Daqui a 20 Anos”, “Difícil é Controlar a Paixão”.

Bloco 4: “35 Latas”, “Vou Ter que Tomar Uma”, “Na Hora H”, “Meu País”, “Eu Duvido”, “Dois Corações e Uma História”, “Você Vai Ver” e “Pão de Mel”, “Sentimento Anestésico”, “Caipira Nato”.

Final: “Flores em Vida”