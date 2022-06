Netflix negocia continuação da série sobre a família Camargo, revela Zezé di Camargo

Zezé di Camargo negocia com a Netflix uma nova temporada da série “É o amor!- Família Camargo”, lançada em 2021. A revelação foi feita pelo cantor em entrevista exclusiva ao “Camarote On Line”, do Instagram de O Liberal, nesta sexta-feira, 10. O sertanejo apresenta em Belém a nova turnê “Rústico”, em que sobe ao palco sem o irmão Luciano, com quem faz dupla há mais de 30 anos. O show será neste sábado, 11, na Assembleia Paraense.

Zezé classifica “Rústico” como a sua “nova brincadeira” em uma entrevista descontraída conduzida pela apresentadora Gisa Smith, que está disponível no IG TV do perfil. Durante a live, vários internautas interagiram, mandando recados ao artista.

“É um privilégio estar mais uma vez em Belém do Pará levando a minha música, o meu carinho a todos vocês”, inicia o cantor. Zezé deu entrevista por videoconferência de um hotel de Macapá, cidade em que tinha show marcado para ontem.

“A proposta (de Rústico) é falar de amor. Todo mundo já conhece o meu repertório, a maneira com que lido com a música há muitos anos, grandes clássicos dentro da música popular brasileira, principalmente na música romântica. E tô trazendo as novas versões novas, de canções novas, que tô gravando e que estão fazendo muito sucesso, como ‘Vou ter que tomar uma’ e ‘Banalizaram’”. Zezé se prepara para gravar um novo DVD com esse repertório, no dia 8 de julho, em São Paulo.

O sertanejo contou que a ideia do projeto solo surgiu durante a pandemia, quando Luciano fez um lançamento gospel sozinho. “Eu moro em São Paulo há muitos anos, mas fui pra fazenda em Goiás”, detalhou. Nesse lugar, ele produziu os primeiros vídeos cantando sozinho. “Comecei a postar vídeos no Youtube meio que por acaso, brincando. Eu não postava nada lá, tinha 5 mil seguidores. O resultado foi me surpreendendo e comecei a levar a coisa a sério”.

Netflix

“Vendo o filme (“Os filhos de Francisco”), vi que não tinha mostrado 10% daquilo que a gente tem pra mostrar pras pessoas”, avalia Zezé. A série foi proposta pela plataforma de streaming. “O sucesso da série foi exatamente essa franqueza que nós usamos, essa coisa visceral de mostrar a nossa vida, as emoções sem esconder nada. A série foi sucesso. Está em negociação, eles querem que tenha continuidade”.

Segundo ele, uma pesquisa apontou que 90% dos internautas maratonaram “É o amor!- Família Camargo”. “Eu mesmo não consegui assistir picotando, eu maratonei. Tô muito feliz. Depois de 30 anos de sucesso, de ter feito tanta coisa nesse Brasil (...) você ainda ter novidade pra mostrar para as pessoas, mostra que a cabeça da gente ainda tá muito saudável”.