Zezé Di Camargo fala sobre carreira solo: 'as pessoas pensam que só tenho que cantar com Luciano'

Uma entrevista de Zezé Di Camargo ao Faustão, na última sexta-feira (17), acendeu alerta sobre uma possível separação da carreira artística entre ele e Luciano. Durante o programa, Zezé, que não estava acompanhado do irmão, falou sobre a decisão de cantar sozinho.

"As pessoas pensam que eu só tenho que cantar com o Luciano. Eu fiz esse acústico, uma coisa nova e ele fez esse projeto gospel que é lindo. E a vida segue", desabafou o artista.

Apesar dos projetos solos, os artistas ainda têm shows juntos. (Reprodução / Redes Sociais)

O cantor também pontuou que ao longo da pandemia de Covid-19 pôde pensar mais sobre a vida. Apesar dos projetos solos, os artistas ainda têm shows da dupla. Neste sábado (18), Zezé Di Camargo e Luciano se apresentam em Iguatu, no Ceará, em uma Festa Junina e no domingo (19) em Assú, no Rio grande do Norte.