Mulher de Zezé Di Camargo rebate seguidor com deboche

O nome do Zezé Di Camargo está nas páginas dos sites está semana. Depois da ex-esposa de Luciano, Cleo Loyola, acusou o ex-cunhado de tê-la abusado sexualmente. Foi a vez da atual mulher de Zezé, Graciele Lacerda, ganhar holofotes.

A influenciadora recebeu algumas críticas no seu perfil no Instagram, ao abrir uma caixinha de perguntas nos Stories. “Como se sente depois de possuir tudo que não foi conquistado com o seu suor?”, perguntou um seguidor.

“Sinto nada, porque não é meu! Agora, eu sinto um orgulho danado de tudo que eu estou conquistando agora! principalmente com o meu trabalho, aí sim eu sinto maior orgulho! Melhor coisa que tem, é a gente trabalhar e conquistar as nossas coisas, com o nosso trabalho”, rebateu Graciele.

Juntos há mais de 10 anos, a influenciadora e Zezé tem planos para aumentar a família. O cantor já é pai de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e Igor Camargo, do primeiro casamento com Zilu, com quem foi casado mais de 30 anos.