Ex-esposa de Luciano confronta Zezé Di Camargo: 'lembra o que fez comigo com 16 anos?'

A ex-esposa do cantor Luciano, Cleo Loyola, acusou o ex-cunhado Zezé Di Camargo, de tê-la abusado sexualmente. A declaração foi feita no Instagram, no sábado (19), após ela ter acesso à uma declaração do sertanejo em que ele chama-a de “imprestável”. As informações são do Metrópoles.

Nos stories, Cleo apareceu sem papas na língua e esbravejou contra o ex-cunhado, questionando aos seguidores: “Alguém viu aí uma entrevista em que o Zé Botinha [Zezé di Camargo] deu dizendo que não sabe porque ninguém bloqueou as minhas redes sociais? Você está sendo castigado hein? Você quer mais? Nem voz você tem mais para cantar, né?”.

Em seguida, a comediante ameaçou jogar “coisas no ventilador” sobre Zezé Di Camargo. Em uma das falas polêmicas, Cleo instigou o sertanejo a “caçar” confusão com ela, pois gostaria de expor certos acontecimentos sobre o cantor, inclusive, insinuando que o mesmo praticaria calotes. “Cace confusão comigo para você ver! Eu estou doida para jogar mais coisa sua no ventilador. E dizer que eu sou uma imprestável, que não tenho talento nenhum, bom, talento igual você para dar calote nos outros eu realmente não tenho! Para violentar menores de idade, realmente não tenho não!”, continuou.

”Você lembra o que você fez comigo com 16 anos de idade? Lave a sua boca Zezé di Camargo para falar da minha pessoa, porque eu posso abrir a minha e Cleo Loyola não tem limites, quem tem limites é município”, disse.