Zezé Di Camargo aparece em clique raro ao lado da sogra

Na última segunda-feira (26), Zezé Di Camargo viajou com a noiva para o aniversário da sogra. No Instagram, Graciele Lacerda publicou as fotos do encontro. Em um dos registros, compartilhados por ela, o sertanejo aparece ao lado da sogra, sorrindo para a foto.

“Comemorando mais um ano de Mamis! Te amo”, disse Graciele na legenda das fotos.

Recentemente, a musa fitness afirmou que não tem interesse financeiro pelo cantor. Segundo ela, os dois não se uniram com comunhão de bens.

"Quando eu fui morar com o Zezé, tinha muita desconfiança das pessoas comigo sobre interesse. Quis deixar todos tranquilos em relação a isso, porque não tinha e não tenho interesse em nada. Mesmo porque, eu não ia viver às custas dele. Não fui criada assim, sempre trabalhei e estando com ele não seria diferente. Hoje, tenho meu trabalho, meu dinheiro e tudo que estou construindo sozinha ou com ele. Temos parceria, é diferente de tudo que ele construiu antes", explicou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)