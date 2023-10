Graciele Lacerda é acusada de criar perfil fake para difamar Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo

Nos últimos dias os internautas só falam da "nova treta da família Camargo". Isto porque a nora de Zezé Di Camargo, a arquiteta Amabylle Eiroa, casada com Igor Camargo, publicou uma carta aberta no Instagram sugerindo que uma pessoa da família havia criado uma conta falsa na rede para difamá-la. Os seguidores juntaram as indiretas e atribuíram a acusação à Graciele Lacerda, noiva do sogro.

A conta em questão está com o nome de "Priscila Dantas", identidade falsa criada para acusá-la e causar intrigas na família. A empresária diz que tem provas judiciais e que sabe a autoria da conta fake.

"Descobri que uma pessoa do meu convívio diário mantinha um perfil fake com o nome '@prisciladantas568', no qual agia de forma dissimulada e manipuladora contra várias pessoas em comum", iniciou a arquiteta. "A pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, mas sim, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu", continuou na legenda, explicando que tentou resolver, antes de expor a situação.

Amabylle sugeriu o conteúdo das postagens: "Além disso, utiliza-se do seu perfil oficial do Instagram com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos, sempre escondida atrás de uma máscara social, inclusive blasfemando", disse. Confira a postagem original: