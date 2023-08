Zezé Di Camargo fala sobre futuro da dupla com Luciano e problema na voz

Zezé Di Camargo abriu o jogo sobre o futuro da dupla com o irmão Luciano. O sertanejo explicou que além das apresentações que eles fazem juntos, os irmãos têm hoje projetos solos. Enquanto ele faz shows com sua turnê acústico, Luciano segue no gospel. A ideia, segundo o cantor, é diminuir o ritmo da dupla já em 2024.

Segundo confessou em entrevista ao podcast Pod ou Quá. “A gente põe a felicidade do irmão na frente. Se a dupla, daqui a um ou dois anos não existir mais, pode não existir por uma consequência de que já cantamos pra caramba juntos. Acho que vamos diminuir o show da dupla no ano que vem. É a minha pretensão”, revelou.

Aos 60 anos, o cantor admite não ter mais a mesma potência na voz para ficar fazendo tantos shows. Nos últimos meses circularam vários vídeos dele desafinando durante as apresentações. “Não há necessidade de fazermos 17 shows por mês, como foi em junho, por exemplo. Mesmo porque, até a idade não permite. Hoje eu canso muito mais. A voz não tem mais aquela potência de quando eu tinha 30 anos, de quando eu estava começando. Podia cantar dez horas seguidas e a voz estava lá. Hoje eu canto duas horas e tem que ter um descanso, um exercício de voz”, admitiu o artista.

VEJA MAIS